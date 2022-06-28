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10 часов назад

Стали известны детали меморандума о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Елена Прошина

Власти Турции, Швеции и Финляндии подписали меморандум о вступлении Хельсинки и Стокгольма в НАТО. Анкара согласилась принять их в альянс, но с условиями, которые прописала в документе по итогам прошедших в Мадриде переговоров. Текст меморандума оказался в распоряжении ТАСС.

Стали известны детали меморандума о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, согласно документу, Швеция и Финляндия пообещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Также Хельсинки и Стокгольм дали обязательство рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в терроризме с учетом предоставляемых доказательств и разведданных. Еще обеим странам придется привести свою нормативно-правовую базу в соответствии с новыми обязательствами перед будущими союзниками по НАТО и статусом членов альянса.

Кроме того с 1 июля Швеция пообещала ужесточить закон о террористических преступлениях и продолжить это делать в дальнейшем в рамках договоренностей с Турцией.

Армия,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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