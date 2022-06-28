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11 часов назад

Армия США испытала очки дополненной реальности Microsoft за $22 млрд

Газета.Ru

Солдаты армии США завершили цикл интенсивных испытаний боевых многофункциональных очков дополненной реальности корпорации Microsoft. Об этом сообщает The Peninsula.

Армия США испытала очки дополненной реальности Microsoft
Фото: thepeninsulaqatar.comthepeninsulaqatar.com

Очки представляют из себя «головной дисплей», на который проецируется карта местности, указания командиров и другая информация, такая как изображение тепловизора.

Пресс-секретарь испытательного бюро Минобороны США Джессика Максвелл рассказала, что солдаты 70-й армии в течение трех недель носили очки, разыгрывая три 72-часовых сценария, включая движение к противнику, атаку и оборону.

Результаты испытаний будут обнародованы в сентябре 2022 года, от них зависит, одобрит ли конгресс следующий цикл испытаний стоимостью $424,2 млн, а также закупки устройства, на которое планируется потратить еще $21,9 млрд.

Ранее исполнительного директора Microsoft Алекса Кипмана уличили в просмотре порно на рабочем месте в VR-очках. По словам одного из источников, он лично присутствовал в этот момент в кабинете. Согласно описанию, в ролике женщины в откровенной одежде играли между собой на кровати, используя подушки.

Кипмана также обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам американской компании. Бывшие и действующие сотрудники Microsoft утверждают, что Кипману неоднократно сходило с рук неподобающее поведение, в том числе нежелательные прикосновения.

В компании рассказали изданию, что расследуют каждую заявленную претензию и принимают меры, когда жалоба подтверждается.

Армия,В мире,Microsoft,
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