Армия США испытала очки дополненной реальности Microsoft

Солдаты армии США завершили цикл интенсивных испытаний боевых многофункциональных очков дополненной реальности корпорации Microsoft. Об этом сообщает The Peninsula.
Очки представляют из себя «головной дисплей», на который проецируется карта местности, указания командиров и другая информация, такая как изображение тепловизора.
Пресс-секретарь испытательного бюро Минобороны США Джессика Максвелл рассказала, что солдаты 70-й армии в течение трех недель носили очки, разыгрывая три 72-часовых сценария, включая движение к противнику, атаку и оборону.
Результаты испытаний будут обнародованы в сентябре 2022 года, от них зависит, одобрит ли конгресс следующий цикл испытаний стоимостью $424,2 млн, а также закупки устройства, на которое планируется потратить еще $21,9 млрд.
Ранее исполнительного директора Microsoft Алекса Кипмана уличили в просмотре порно на рабочем месте в VR-очках. По словам одного из источников, он лично присутствовал в этот момент в кабинете. Согласно описанию, в ролике женщины в откровенной одежде играли между собой на кровати, используя подушки.
Кипмана также обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам американской компании. Бывшие и действующие сотрудники Microsoft утверждают, что Кипману неоднократно сходило с рук неподобающее поведение, в том числе нежелательные прикосновения.
В компании рассказали изданию, что расследуют каждую заявленную претензию и принимают меры, когда жалоба подтверждается.