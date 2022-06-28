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11 часов назад

Столтенберг: Путин получил больше НАТО на российской границе

Национальная Служба Новостейиещё 1

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Путин получит больше НАТО на российской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг: Путин получил больше НАТО на российской границе
Фото: nato.intnato.int

Таким образом Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.

Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Согласно заявлению НАТО, стороны условились провести церемонию подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией. Как сообщила канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана, Швеция и Финляндия согласились сотрудничать с турецкими властями в борьбе с Рабочей партией Курдистана.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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