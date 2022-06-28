Столтенберг: Путин получил больше НАТО на российской границе

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Путин получит больше НАТО на российской границе. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: nato.int nato.int

Таким образом Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.