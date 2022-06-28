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12 часов назад

В Молдавии заявили о планах получить западное вооружение

ТК «Звезда»иещё 2

Республика Молдова планирует модернизировать армию. Так как у страны нет собственной военной промышленности, она рассчитывает на помощь западных партнеров. Об этом сообщил государственный секретарь министерства обороны Валерий Мижа.

В Молдавии заявили о планах получить западное вооружение
Фото: Geraint Nicholas, Keystone Press Agency, Global Look PressGeraint Nicholas, Keystone Press Agency, Global Look Press

«Еще в 2018 году в стратегию национальной обороны были вписаны планы по модернизации армии, чтобы была обеспечена ее мобильность, увеличен уровень огня, обеспечена защита против танков и защита воздушного пространства», - заявил чиновник в эфире телеканала TVR Moldova.

По его словам, в Молдавии осталось советское оборудование. Оно якобы подходит лишь под стратегию прошлого века.

«В условиях, когда бюджет министерства обороны составляет около 50 миллионов долларов, внешняя помощь на 40 и 7 миллионов евро является существенной. Нужно понимать, что помощь будет двусторонней – от стран, у которых есть военное производство», - заявил Мижа.

Напомним, совсем недавно Молдавия получила статус кандидата в члены ЕС. Это произошло в ходе последнего саммита Евросоюза в Брюсселе. Аналогичный статус получила и Украина.

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