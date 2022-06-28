В Молдавии заявили о планах получить западное вооружение

«В условиях, когда бюджет министерства обороны составляет около 50 миллионов долларов, внешняя помощь на 40 и 7 миллионов евро является существенной. Нужно понимать, что помощь будет двусторонней – от стран, у которых есть военное производство», - заявил Мижа.