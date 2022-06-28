В Балтийском море прошли учения морской авиации Балтфлота

В Балтийском море прошли учения морской авиации и подразделений специального назначения Балтфлота.
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Военнослужащие отработали воздушное десантирование. Прыжки выполнялись на высотах от 800 до 1200 м.
Участники манёвров десантировались в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальных парашютных системах.
К учениям привлекли 70 военнослужащих, а также вертолёт морской авиации Ми-8.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.