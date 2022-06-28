Украинские «Байрактары» назвали бесполезными

Эффективность применения украинских беспилотников «Байрактар» (Bayraktar TB2) снизилась после укрепления российской противовоздушной обороны в Донбассе. Зенитные ракетные системы С-300 и С-400 лишили БПЛА турецкого производства преимуществ, пишет обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд.

Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отмечается, что Россия сосредоточила зенитные комплексы в Донецке и Луганске. Издание приводит слова украинского летчика, который отметил, что российские системы ПВО делают Bayraktar TB2 «почти бесполезным». По его словам, теперь ударные дроны используют только в так называемых «редких специальных операциях».

Издание утверждает, что на Украине было 30 БПЛА Bayraktar TB2. В боях потеряли восемь беспилотников. Российские военные создали «зонтик», который обеспечивает защиту от Bayraktar TB2, поэтому дронам приходится летать в оспариваемом воздушном пространстве.

Обозреватель Forbes Викрам Миттал предположил, что Россия могла изучить беспилотник и найти его уязвимые места. Также российские военные умеют подавлять каналы управления Bayraktar TB2.