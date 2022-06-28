Глава Минобороны Украины объявил о масштабных планах закупки БПЛА Bayraktar

Украина в обозримом будущем закупит у турецкого предприятия Baykar Makina десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Планы Украины по приобретению Bayraktar масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены Минобороны, мы ожидаем их уже в июле", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Он добавил, что руководство ведомства получило от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрос на дополнительные партии Bayraktar.
"Таким образом, в ближайшей перспективе почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", - подчеркнул Резников.
Министр добавил, что Украина и Турция намерены продолжить сотрудничество для строительства на украинской территории завода по производству Bayraktar, о чем объявлено еще в 2021 году.
"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - уверен глава ведомства.