Глава Минобороны Украины объявил о масштабных планах закупки БПЛА Bayraktar

"Планы Украины по приобретению Bayraktar масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены Минобороны, мы ожидаем их уже в июле", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).