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16 часов назад

Глава Минобороны Украины объявил о масштабных планах закупки БПЛА Bayraktar

ТАСС

Украина в обозримом будущем закупит у турецкого предприятия Baykar Makina десятки ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава Минобороны Украины объявил о масштабных планах закупки БПЛА Bayraktar
Фото: WikipediaWikipedia

"Планы Украины по приобретению Bayraktar масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни "самолетиков". Еще несколько уже законтарктованы и оплачены Минобороны, мы ожидаем их уже в июле", - написал он на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он добавил, что руководство ведомства получило от командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) запрос на дополнительные партии Bayraktar.

"Таким образом, в ближайшей перспективе почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей ВСУ. Речь идет о заказах еще десятков беспилотников", - подчеркнул Резников.

Министр добавил, что Украина и Турция намерены продолжить сотрудничество для строительства на украинской территории завода по производству Bayraktar, о чем объявлено еще в 2021 году.

"Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы", - уверен глава ведомства.

Армия,Алексей Резников,
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