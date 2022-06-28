В сети появилось видео наемников с символикой дивизии СС

В сети опубликовано видео наемников, прибывших на Украину, на их экипировке изображен символ войск СС – "мертвая голова", видео размещено Telegram-каналом "Лик войны".

Череп со скрещенными костями был символом третьей танковой дивизии СС "Мертвая голова" (Totenkopf). Это тактическое соединение войск СС было сформировано в 1939 году в учебном лагере СС в Дахау как дивизия моторизованной пехоты. На видео запечатлены несколько наемников, едущих в транспорте.

На рукаве одного из них видна нашивка флага Великобритании. На видео наложен трек "Ехали казаки" украинской группы "Тень солнца".

Ранее в сети появилась фотография медосмотра пленного украинской армии, тело которого покрыто татуировками свастики — крестов с загнутыми под прямым углом концами.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что российские военные обязательно "выполнят все цели" спецоперации, которые поставил президент России Владимир Путин. По его словам, "нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме".