ВСУ заминировали Лисичанск запрещенными минами «Лепесток»

«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С «Лепесток». За истекшие сутки в местное лечебное заведение доставлено порядка 10 мирных граждан с диагнозом «минно-взрывная травма» (МВТ), большинству из которых были ампутированы конечности», – приводятся его слова в Telegram-канале НМ ЛНР.