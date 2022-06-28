ВСУ заминировали Лисичанск запрещенными минами «Лепесток»

Украинские военные ведут дистанционное минирование города Лисичанска запрещенными противопехотными минами «Лепесток», сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Противник осуществляет дистанционное минирование Лисичанска и его окрестностей запрещенными минами ПФМ-1С «Лепесток». За истекшие сутки в местное лечебное заведение доставлено порядка 10 мирных граждан с диагнозом «минно-взрывная травма» (МВТ), большинству из которых были ампутированы конечности», – приводятся его слова в Telegram-канале НМ ЛНР.
Противопехотная фугасная мина «Лепесток» срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается дистанционными средствами минирования, в том числе с самолетов.
В конце мая саперы Росгвардии обезвредили в Харьковской области более 600 противопехотных мин «Лепесток».