Средства ПВО РФ за сутки сбили три самолета Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.