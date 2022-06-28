Средства ПВО РФ за сутки сбили три самолета Су-25 и вертолет Ми-8 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Николаевской области. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области", - сказал он.
Конашенков добавил, что были также уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Шевченково, Дементиевка, Дмитровка Харьковской области, Еленовка, Луганское, Троицкое Донецкой Народной Республики, Лоскутовка Луганской Народной Республики.