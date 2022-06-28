Украинский генерал назвал ошибки командования в Северодонецке

Армии Украины нет смысла удерживать Северодонецк, это ошибка, подобная решению экс-президента страны Петра Порошенко бороться за Донецкий аэропорт в 2014 году, выразил мнение бывший первый заместитель командующего сил специальных операций Украины генерал-майор Сергей Кривонос агентству РБК-Украина.
«По моему мнению, мы сейчас видим повторение ошибки предыдущей власти, когда в свое время Порошенко держался за Донецкий аэропорт, где гибли сотни людей. В тактическом и оперативном плане никакой пользы от этого не было. <...> Сейчас, в моем понимании как военного, держаться за Северодонецк нет смысла», – передает ТАСС его слова.
Кривонос отметил, что после выхода с территории Донецкого аэропорта и до 2022 года украинские силы полностью контролировали все подходы к объекту и не позволяли восстанавливать его.
«Так же и здесь. Оставшись на господствующих высотах в Лисичанске, мы бы полностью контролировали весь Северодонецк и смогли бы сохранить наши ресурсы», – добавил генерал.
С 2014 года Донецк подвергался артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в районе Международного аэропорта.