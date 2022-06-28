Украинский генерал назвал ошибки командования в Северодонецке

«По моему мнению, мы сейчас видим повторение ошибки предыдущей власти, когда в свое время Порошенко держался за Донецкий аэропорт, где гибли сотни людей. В тактическом и оперативном плане никакой пользы от этого не было. <...> Сейчас, в моем понимании как военного, держаться за Северодонецк нет смысла», – передает ТАСС его слова.