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26 минут назад

Кадыров сообщил о формировании батальона из военнослужащих-чеченцев в составе МО РФ

ТАСС

Первый батальон "Запад-Ахмат" в составе войск Министерства обороны России, состоящий из военнослужащих-чеченцев, сформирован в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров во вторник.

В Чечне сформирован первый чеченский батальон в составе войск России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По моему поручению председатель парламента ЧР, начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов посетил военный комиссариат ЧР, где состоялся смотр-построение батальона "Запад-Ахмат", подчиненного Южному военному округу МО РФ. Я горд, что нам удалось в кратчайшие сроки сформировать батальон "Запад-Ахмат" и укомплектовать его достойными сынами чеченского народа, готовыми выполнить свой долг перед Родиной", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, на должность командира нового батальона назначен Исмаил Агуев, который хорошо себя проявил в ходе спецоперации на Донбассе.

Ранее Кадыров сообщил, что в Чеченской Республике сформируют четыре новых батальона из военнослужащих-чеченцев для пополнения состава войск Министерства обороны РФ.

Армия,Магомед Даудов,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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