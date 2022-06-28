НАТО возвратится к первоначальным целям против РФ

На трехдневной встрече глав государств и правительств стран НАТО, которая начнется 28 июля в Мадриде, планируется принять новую Стратегическую концепцию на срок до 2030 года. Представители военного блока намерены объявить Россию главной угрозой своей безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

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Издание отмечает, что главными темами саммита станет официальное решение отказаться от переговоров с российской стороной и признание РФ противником, обсуждение ситуации на Украине, существенное наращивание сил в Европе, попытки убедить Турцию согласиться с принятием Финляндии и Швеции в состав НАТО, а также увеличение военных расходов.

ТАСС подчеркивает, что этот саммит станет историческим, так как НАТО снова возвращается к своим первоначальным целям – военному сдерживанию России. Подобные цели не стояли перед организацией со времен завершения холодной войны.

Планируется, что Россия будет названа главной прямой угрозой безопасности НАТО. Кроме того, впервые в истории НАТО в ее базовом документе будет упомянут Китай. Североатлантический альянс назовет государство «системным вызовом».