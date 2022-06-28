Тысячи украинских военных обучились применению вооружения Запада

Тысячи украинских военных с апреля прошли обучение по эксплуатации и применению иностранного вооружения за рубежом. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РИА Новости.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Kai Pfaffenbach / Reuters

По словам главы Минобороны, обучение украинских военных продолжается, оно проходит в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Сейчас основное внимание сосредоточено на подготовке специалистов по применению артиллерийских систем крупного калибра, реактивных систем залпового огня, средств артиллерийской разведки, различных типов кораблей и систем их вооружения, в том числе противокорабельного, заявил министр.

Резников добавил, что на этой неделе при поддержке Британии был начат курс базовой общевойсковой подготовки для первых нескольких сотен военных Украины.