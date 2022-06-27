В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
16 минут назад

Raytheon займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Газета.Ru

Американская компания Raytheon Missiles & Defense займется разработкой ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия. Такое решение приняло Агентство противоракетной обороны США, сообщает ASDNews.

Американская компания займется созданием гиперзвуковой противоракеты
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«GPI предназначен для перехвата гиперзвукового оружия в фазе планирования и предоставляет США и их союзникам дополнительный уровень защиты от региональных угроз со стороны гиперзвуковых ракет», — отмечает издание.

В конструкции Raytheon GPI используются компоненты, уже используемые в других ракетных и гиперзвуковых программах, сообщаетcя в публикации.

Стоимость разработки оценивается в 62 млн долларов, из которых 21 млн уже был потрачен на начальные этапы программы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире.

Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

Армия,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители