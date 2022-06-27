Американская компания займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Американская компания Raytheon Missiles & Defense займется разработкой ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия. Такое решение приняло Агентство противоракетной обороны США, сообщает ASDNews.
«GPI предназначен для перехвата гиперзвукового оружия в фазе планирования и предоставляет США и их союзникам дополнительный уровень защиты от региональных угроз со стороны гиперзвуковых ракет», — отмечает издание.
В конструкции Raytheon GPI используются компоненты, уже используемые в других ракетных и гиперзвуковых программах, сообщаетcя в публикации.
Стоимость разработки оценивается в 62 млн долларов, из которых 21 млн уже был потрачен на начальные этапы программы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире.
Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил.