Американская компания займется созданием гиперзвуковой противоракеты

Американская компания Raytheon Missiles & Defense займется разработкой ракеты Glide Phase Interceptor (GPI), предназначенной для поражения гиперзвукового оружия. Такое решение приняло Агентство противоракетной обороны США, сообщает ASDNews.

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«GPI предназначен для перехвата гиперзвукового оружия в фазе планирования и предоставляет США и их союзникам дополнительный уровень защиты от региональных угроз со стороны гиперзвуковых ракет», — отмечает издание.

В конструкции Raytheon GPI используются компоненты, уже используемые в других ракетных и гиперзвуковых программах, сообщаетcя в публикации.

Стоимость разработки оценивается в 62 млн долларов, из которых 21 млн уже был потрачен на начальные этапы программы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российскому гиперзвуковому оружию нет аналогов в мире.