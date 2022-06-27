В Китае указали на тревожный для Японии сигнал России

Предложение праздновать 3 сентября вместо дня окончания Второй мировой войны День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны должно стать для Японии тревожным сигналом, отметили китайские аналитики. По мнению обозревателей, если новое название праздника примут, это будет означать, что Токио стало стратегическим врагом Москвы, передает «ПолитРоссия».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Хотя решение еще не принято, сам факт такого предложения говорит о значительном недовольстве России Японией, — отметили в Китае.

В последнее время Москва стремится напомнить Токио, что Россия способна сдерживать удары Японии и США. Как напомнили китайские аналитики, недавно российские корабли обошли японские острова, чтобы продемонстрировать свои возможности. Вместе с этим Москва намеревается наладить сотрудничество с Пекином в целях стабилизации обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пока Китай и Россия поддерживают нормальное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты и Япония не будут действовать опрометчиво, — добавили китайские обозреватели.