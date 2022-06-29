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8 минут назад

В НАТО назвали ядерное оружие высшей гарантией безопасности альянса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Стратегические ядерные силы НАТО, особенно США, являются высшей гарантией безопасности Североатлантического альянса, говорится в новой Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите альянса в Мадриде.

В НАТО назвали высшую гарантию безопасности альянса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Стратегические ядерные силы Североатлантического альянса, особенно Соединенных Штатов, являются высшей гарантией безопасности НАТО. Независимые стратегические ядерные силы Соединенного Королевства и Франции играют собственную сдерживающую роль и вносят значительный вклад в общую безопасность Североатлантического альянса», – приводит концепцию ТАСС.

При этом указывается, что отдельные центры принятия решений этих союзников способствуют сдерживанию, усложняя расчеты потенциальных противников.

«Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников... Национальный вклад самолетов двойного назначения в миссию НАТО по ядерному сдерживанию по-прежнему занимает центральное место в этих усилиях», – говорится в документе.

Напомним, в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса, утвержденной на саммите в Мадриде, самой значительной угрозой безопасности названа Россия.

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