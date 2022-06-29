В НАТО назвали высшую гарантию безопасности альянса

«Стратегия ядерного сдерживания НАТО также зависит от передового развертывания ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклада заинтересованных союзников... Национальный вклад самолетов двойного назначения в миссию НАТО по ядерному сдерживанию по-прежнему занимает центральное место в этих усилиях», – говорится в документе.