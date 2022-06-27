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2 часа назад

Польша построит два минных тральщика "для сдерживания империи зла"

Газета.Ru

Польша к 2026 и 2027 году построит два минных тральщика проекта Kormoran II, которые «укрепят Войско Польское» и помогут ему сдержать «империю зла». Об этом заявил министр оброны Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции в городе Свиноуйсьце, передает TVP World.

«Это корабли производства польской верфи… Наша задача cоздать условия для развития Войска Польского. Мы хотим, чтобы польские вооруженные силы были сильными и сдерживали империю зла, которая возрождается за нашей восточной границей», — приводит издание слова Блащака.

Он добавил, что польский флот должен быть оснащен «самым современным оборудованием», и «эффективно защищать польский берег».

Численность польской армии могут увеличить до 400 тыс. человек

Корабли типа Kormoran II предназначены для поиска, обнаружения и уничтожения морских мин, разведки водных путей, проводки других судов через районы минной опасности, постановки мин и дистанционного управления самоходными противоминными платформами.

Длина судна 58,5 метров, водоизмещение 830 тонн. Корпус изготовлен из немагнитной стали. Вооружен зенитными пушками калибра 23-мм, переносными зенитными ракетами «Гром» и тремя пулеметами WKM-Bm.

Ранее сообщалось, что власти Польши хотят увеличить численность армии страны с 150 тыс. до 400 тыс. военных. Об этом заявил глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

По его словам, такие меры нужны, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости.

Также Польша планирует закупить 500 реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.

Армия,Видео,Мариуш Блащак,Ярослав Качиньский,Партия "Право и справедливость",
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