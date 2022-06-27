Столтенберг анонсировал увеличение численность сил быстрого реагирования НАТО

Североатлантический альянс планирует увеличить численность своих сил бысрого реагирования на восточных рубежах до 100 тыс. человек. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

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Ранее генсек НАТО сообщил, что на саммите в Мадриде 28-30 июня альянс примет новую стратегическую доктрину, которая должна отразить произошедшие в мире изменения - конфликт на Украине, растущее влияние Китая, киберугрозы и изменение климата. В частности, в НАТО намерены признать Россию «угрозой коллективной безопасности».

«В ходе саммита мы укрепим наши передовые оборонные рубежи и усилим боевые группы на восточных рубежах до необходимого уровня. Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 100 тыс. человек», - сообщил сегодня Йенс Столтенберг.

Он также анонсировал «увеличение военных резервов» и «запасов заранее распределенного [военного] оборудования» на местах, что позволит усилить возможности по командованию и контролю.

При этом, по словам генсека, увеличение передовых групп НАТО на востоке с батальонного до бригадного уровня будет проходить поэтапно по мере необходимости.