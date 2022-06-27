"Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО, - приводит его слова пресс-пул Белого дома. - Как [Байден] заявил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары".