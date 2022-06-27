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48 минут назад

В США заявили, что поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты поставят Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности, артиллерийские снаряды и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщил в понедельник журналистам в ФРГ помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сопровождающий Джо Байдена в его поездке в Европу.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

"Я могу подтвердить, что мы действительно находимся в процессе завершения работы над пакетом, включающим современные средства ПВО, - приводит его слова пресс-пул Белого дома. - Как [Байден] заявил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины, а также некоторые другие элементы, в которых есть острая необходимость, включая боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные радары".

Армия,Видео,Джейк Салливан,Джозеф Байден,
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