"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказал Конашенков.