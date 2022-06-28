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56 минут назад

ВКС России нанесли удар по пункту дислокации батальона "Азов" в Харькове

ТАССиещё 6

ВКС России уничтожили более ста военнослужащих ВСУ и наемников ударом по пункту дислокации батальона "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й бригады в Харьковской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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