ВКС России уничтожили более ста военнослужащих ВСУ и наемников ударом по пункту дислокации батальона "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й бригады в Харьковской области. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Он подчеркнул, что успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.