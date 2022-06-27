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23 минуты назад

ВС России уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

ВКС России четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВКС РФ уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации "Артем" в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.

Он добавил, что «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Отмечается, что гражданская инфраструктура не пострадала.

Ранее сообщалось, что Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND), сообщали СМИ.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,
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