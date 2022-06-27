ВКС РФ уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации "Артем" в Киеве

«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.