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52 минуты назад

В Минобороны рассказали об ударах по заводу «Артем» в Киеве

Мария Иванова

Воздушно-космические силы (ВКС) России 26 июня нанесли удар по цехам ракетного завода «Артем» в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные заявили, что удар был нанесен четырьмя высокоточными ракетами, все они достигли целей. Гражданская инфраструктура не пострадала, подчеркнули в Минобороны.

Военные заявили, что в цехах завода производили боеприпасы для реактивных систем залпового огня.

По данным Минобороны, украинские военные пытались перехватить российские ракеты зенитными средствами, размещенными в городе, и выпустили более десяти ракет из комплексов С-300 и «Бук М1».

Минобороны РФ прокомментировало взрыв в девятиэтажке в Киеве

При этом две украинские ракеты были сбиты украинскими же «Буками» - в Минобороны утверждают, что это произошло, так как у киевских пусковых установок ПВО нет сопряжения с радиотехническими средствами.

Одна из сбитых ракет, предположительно, упала на жилой дом, заключили в Минобороны.

В конце апреля в Минобороны сообщали об уничтожении производственных корпусов завода «Артем».

На заводе, среди прочего, производили управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и противотанковые управляемые ракеты.

Армия,Видео,Минобороны России,
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