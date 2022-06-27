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52 минуты назад

Командир бригады ВСУ рассказал о приказе Залужного сдаться в плен на «Азовстали»

Lenta.ruиещё 1

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным «Волына», находившийся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о приказе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сдаться в плен. Интервью с Волынским опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».

«Главком Залужный позвонил на военную связь и от командного пункта говорил по военной связи с ним. И он сказал мне: все, прекратить оборону и сдаться в плен. Найти выходы самостоятельно или через Главное управление разведки», — сказал «Волына».

По его словам, для военнослужащих приказ был шоком. Командир бригады надеялся, что военным дадут коридор для выхода.

Волынский также рассказал, что связывался в президентом Украины Владимиром Зеленским. «Говорил, что у нас критическая ситуация, что нужно принимать какие-то меры, искать какое-то политическое решение, идти на какие-то переговоры, потому что гибнут люди и ситуация ухудшается постоянно», — отметил военный.

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Как утверждает Волынский, Зеленский просил бойцов держаться. Когда от Залужного поступила сдаться, он снова связался с президентом. «Он тоже мне сказал, что все, оборона Мариуполя прекращается», — добавил «Волына».

По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 бойцов батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, находившихся на «Азовстали». Среди них были командир полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина).

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