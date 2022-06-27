Обвинения Киева, что НАТО не оказывает Украине военную помощь в «нужном» объеме, безосновательны. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ.

Джоанэ подчеркнул, что НАТО должно избегать эскалации и возможности войны между Россией и альянсом.

«При всем уважении к Украине, наша задача №1 — защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО», — сказал Джоанэ в интервью «Европейской правде».

Киев уже получил от стран НАТО «очень много» вооружений и военной техники, подчеркнул замгенсека НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, но не станет посылать солдат, поскольку не хочет становиться частью конфликта.