Обвинения Киева, что НАТО не оказывает Украине военную помощь в «нужном» объеме, безосновательны. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ.
Джоанэ подчеркнул, что НАТО должно избегать эскалации и возможности войны между Россией и альянсом.
«При всем уважении к Украине, наша задача №1 — защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО», — сказал Джоанэ в интервью «Европейской правде».
Киев уже получил от стран НАТО «очень много» вооружений и военной техники, подчеркнул замгенсека НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, но не станет посылать солдат, поскольку не хочет становиться частью конфликта.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет страдало от геноцида со стороны киевского режима. С начала спецоперации России Запад активно накачивает Киев оружием, в том числе тяжелыми вооружениями и бронетехникой.