Глава разведки Украины пригрозил России терактами

Теракты и диверсии на территории России будут продолжаться, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

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В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается. Он привел в пример недавние взрывы автомобилей в Херсонской области. В одной из таких диверсий погиб чиновник военно-гражданской администрации.

«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов.

При этом глава ГУР не уточнил, стоят ли за этими действиями украинские власти.