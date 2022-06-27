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1 час назад

Глава разведки Украины пригрозил России терактами

Елена Прошина

Теракты и диверсии на территории России будут продолжаться, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Глава разведки Украины пригрозил России терактами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается. Он привел в пример недавние взрывы автомобилей в Херсонской области. В одной из таких диверсий погиб чиновник военно-гражданской администрации.

«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов.

При этом глава ГУР не уточнил, стоят ли за этими действиями украинские власти.

Напомним, 24 июня в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Еще один автомобиль взорвался 26 июня в городе Каховка в Херсонской области. Он принадлежал чиновнице Ирине Махневой. Взрывное устройство сработало раньше, что спасло жизнь женщине.

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