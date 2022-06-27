Глава разведки Украины пригрозил России терактами

Теракты и диверсии на территории России будут продолжаться, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
В интервью изданию Буданов заявил, что партизанская деятельность на подконтрольных РФ территориях усиливается. Он привел в пример недавние взрывы автомобилей в Херсонской области. В одной из таких диверсий погиб чиновник военно-гражданской администрации.
«Они (атаки и диверсии) были и будут проводиться в России и во многих других местах», — сказал Буданов.
При этом глава ГУР не уточнил, стоят ли за этими действиями украинские власти.
Напомним, 24 июня в результате взрыва автомобиля в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Еще один автомобиль взорвался 26 июня в городе Каховка в Херсонской области. Он принадлежал чиновнице Ирине Махневой. Взрывное устройство сработало раньше, что спасло жизнь женщине.