Генсек НАТО раскрыл новый план по противостоянию России

Новая стратегическая концепция НАТО предусматривает усиление обороны восточного фланга в рамках противостояния с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я могу заверить вас, что мы защищали страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы», — сказал Столтенберг в интервью Financial Times. По его словам, альянс значительно усилит оборону в Восточной Европе.

НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию на предстоящем саммите в Мадриде, отметил генсек. Обновленный план будет включать в себя обещания западных союзников НАТО, таких как как США, Великобритания и Франция развернуть войска, корабли и боевые самолеты к готовности на определенных территориях на восточном фланге альянса в случае атаки.