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10 минут назад

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

Елена Прошина

Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности
Фото: ReutersReuters

Находящийся в настоящее время в Германии американский президент Джо Байден ранее давал понять, что Вашингтон намерен отправить Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.

Украинские власти неоднократно обращались к западным странам с просьбой наладить поставки оружия. США, Европейский союз и Великобритания за несколько месяцев ведения специальной военной операции отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.

В Москве предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что поставляемое Украине оружие будет использовано Киевом исключительно в целях самообороны.

Армия,Кристина Ламбрехт,Джозеф Байден,ЕС,
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