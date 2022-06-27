СМИ: США решили поставить Украине системы ПРО большой дальности

Соединенные Штаты на текущей неделе планируют объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны средней и большой дальности, сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

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Находящийся в настоящее время в Германии американский президент Джо Байден ранее давал понять, что Вашингтон намерен отправить Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы».

Собеседник телеканала сообщил, что помимо систем ПРО США, вероятно, также объявят о намерении передать Киеву другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.

Украинские власти неоднократно обращались к западным странам с просьбой наладить поставки оружия. США, Европейский союз и Великобритания за несколько месяцев ведения специальной военной операции отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов.

В Москве предупредили, что оружие и склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней стране.