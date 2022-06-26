В Турции начали строительство ударной мини-подлодки

Исмаил Демир назвал это событие историческим, отметив, что субмарина спроектирована для выполнения задач разведки, наблюдения, участия в операциях спецназа и выполнения подводных тактических миссий на мелководье и в открытом море.

Ранее сообщалось, что длина STM-500 составит 42 метра, водоизмещение 540 тонн, максимальная скорость 18 узлов. Она будет способна погружаться на глубину до 250 метров и развивать крейсерскую скорость в пять узлов. Дизельные установки подводной лодки позволяют ей преодолевать расстояние до 3,5 тыс. миль. STM-500 планируется оснастить оптико-электронным перископом, антенной средств поддержки радиоэлектронной борьбы и различными типами гидролокаторов. На вооружении будут восемь тяжелых торпед и четыре управляемые ракеты. Экипаж STM-500 составит 18 человек, плюс команда спецназа из шести человек, подлодка способна находиться в автономном плавании в течение 30 дней.