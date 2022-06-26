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28 минут назад

Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине

Говорит Москваиещё 1

Окончательное решение об их объёме примут после саммита НАТО в Мадриде, согласовав его с партнёрами по альянсу.

Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом пишет издание Il Messaggero. В публикации указано, что Рим с высокой долей вероятности откажется от поставок сложной военной техники из-за её нехватки и по причине недостаточной подготовки украинских военных.

При этом итальянская сторона готова доставить Киеву самоходную артиллерийскую установку М-130, гаубицы и бронированные военные автомобили. Также допускается, что власти могут сделать больший вклад в инструктаж украинских военных для использования западного оружия.

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