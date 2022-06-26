Италия готовит новый пакет поставок оружия Украине

Окончательное решение об их объёме примут после саммита НАТО в Мадриде, согласовав его с партнёрами по альянсу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом пишет издание Il Messaggero. В публикации указано, что Рим с высокой долей вероятности откажется от поставок сложной военной техники из-за её нехватки и по причине недостаточной подготовки украинских военных.