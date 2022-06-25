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8 минут назад

Стало известно о тайной работе спецназовцев НАТО на Украине

Lenta.ruиещё 1

Подразделения специального назначения (коммандос) ряда стран НАТО работают на Украине, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

Стало известно о тайной работе спецназовцев НАТО на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно данным издания, на Украине тайно ведут работу спецназовцы из пяти стран — Великобритании, Франции, Канады и Литвы. Кроме того, на территории страны присутствуют сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Отмечается, что они занимаются координацией в области разведки, вопросом поставки вооружений и тренировками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее НАТО обвинили в срыве переговоров по ситуации на Украине. С таким мнением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«...Из западного оружия убивают мирных жителей и совершаются военные преступления», — подчеркнул он.

НАТО обвинили в срыве переговоров по Украине

25 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек решение кризиса на Украине мирным путем. «Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров», — предположил он.

Армия,Йенс Столтенберг,ЦРУ,НАТО,ЛДПР,
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