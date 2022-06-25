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15 минут назад

Народная милиция ЛНР заявила о насилии над заложницами завода «Азот»

Lenta.ruиещё 1

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила, что боевики националистического батальона «Айдар» насиловали удерживаемых на заводе «Азот» в Северодонецке заложниц. Об этом сообщает ТАСС.

В ЛНР заявили о насилии над заложницами завода «Азот»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Десятки женщин, которые находились в заложниках на предприятии "Азот", подвергались регулярным изнасилованиям украинскими боевиками», — сказал собеседник агентства.

В Народной милиции отметили, что сейчас пострадавшие находятся в безопасном месте, они получают медицинскую и психологическую помощь, некоторым из них предстоит долгий курс реабилитации.

Кадыров заявил об освобождении 800 мирных жителей с завода "Азот"

Ранее вышедшие с территории завода «Азот» мирные жители рассказали, что в убежищах на территории предприятия остались больные дети, у них рвота, диарея и температура. Бывшие заложники отметили, что украинские военные не выпускают людей и используют гражданское население в качестве живого щита.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). По словам главы государства, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) ЛНР.

Армия,Происшествия,Владимир Путин,
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