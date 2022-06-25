Кадыров расценил зачистку части населенных пунктов в ЛНР как сокрушительное поражение ВСУ

"На всех отвоеванных участках противник имел преимущество, так как заранее готовился к длительной обороне. Но оборона эта длительной оказалась только в больных умах украинского командования. Бойцы союзных войск катком проехались по позициям врага, окончательно выдавив их оттуда", - добавил глава республики.