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22 минуты назад

Кадыров расценил зачистку части населенных пунктов в ЛНР как сокрушительное поражение ВСУ

ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что зачистка части населенных пунктов в ЛНР говорит о сокрушительном поражении украинских войск.

Кадыров расценил зачистку части населенных пунктов в ЛНР как сокрушительное поражение ВСУ
Фото: 

"Бойцы чеченских спецподразделений закончили зачистку целого ряда населенных пунктов. Каждый из них имел стратегически важное значение, поэтому потерю этих пунктов можно расценивать как сокрушительное поражение украинских войск в Луганском направлении", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, теперь бойцы нацелены на Лисичанск.

"На всех отвоеванных участках противник имел преимущество, так как заранее готовился к длительной обороне. Но оборона эта длительной оказалась только в больных умах украинского командования. Бойцы союзных войск катком проехались по позициям врага, окончательно выдавив их оттуда", - добавил глава республики.

Ранее Кадыров сообщил о полном освобождении аэропорта и промышленной зоны в Северодонецке в ЛНР.

Минобороны России 25 июня сообщило, что вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль подразделений республики.

Армия,Рамзан Кадыров,Минобороны России,
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