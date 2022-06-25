Кадыров расценил зачистку части населенных пунктов в ЛНР как сокрушительное поражение ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что зачистка части населенных пунктов в ЛНР говорит о сокрушительном поражении украинских войск.
"Бойцы чеченских спецподразделений закончили зачистку целого ряда населенных пунктов. Каждый из них имел стратегически важное значение, поэтому потерю этих пунктов можно расценивать как сокрушительное поражение украинских войск в Луганском направлении", - написал Кадыров в Telegram-канале.
По его словам, теперь бойцы нацелены на Лисичанск.
"На всех отвоеванных участках противник имел преимущество, так как заранее готовился к длительной обороне. Но оборона эта длительной оказалась только в больных умах украинского командования. Бойцы союзных войск катком проехались по позициям врага, окончательно выдавив их оттуда", - добавил глава республики.
Ранее Кадыров сообщил о полном освобождении аэропорта и промышленной зоны в Северодонецке в ЛНР.
Минобороны России 25 июня сообщило, что вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под контроль подразделений республики.