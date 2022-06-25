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35 минут назад

ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине

Lenta.ruиещё 4

Подразделения ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как заявил представитель ведомства, в ходе специальной военной операции силы ЛНР и России освободили четыре населенных пункта на Украине.

Конашенков добавил, что республика полностью взяла под контроль территорию завода «Азот» и левобережье Северского Донца в границах ЛНР.

Стало известно о боях внутри Лисичанска

Наступательные действия российских войск осуществлялись под командованием генерала армии Сергея Суровикина.

Армия,Игорь Конашенков,Сергей Суровикин,Минобороны России,
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