ЛНР и Россия освободили четыре населенных пункта на Украине

Подразделения ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Как заявил представитель ведомства, в ходе специальной военной операции силы ЛНР и России освободили четыре населенных пункта на Украине.

Конашенков добавил, что республика полностью взяла под контроль территорию завода «Азот» и левобережье Северского Донца в границах ЛНР.