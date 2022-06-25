Минобороны: батальон ВСУ отказался отбывать из Львова в Донбасс

Военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

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Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжёлого вооружения», — заявил Конашенков.

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