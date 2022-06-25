Армия Польши получит дополнительную партию ПЗРК Piorun

«Согласно дополнению, должны быть поставлены еще 3500 зенитных ракет и 600 пусковых установок Piorun, первые из которых поступят в польские вооруженные силы в конце этого года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначальный контракт 2016 году предусматривал поставку 1300 ракет и 420 пусковых установок Piorun, причем часть из них в этом году была передана Украине.

Ранее сообщалось, что польские власти купят у Франции понтоны PFM для переправы через реки тяжелой техники, в том числе танков. Сумма сделки оценивается примерно в $500 млн. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, для чего Варшава закупает средства для преодоления водных преград и куда собирается направить свою арми