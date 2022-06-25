Минобороны отчиталось об уничтожении 80 польских наёмников

ВКС России нанесли удар по корпусам завода «Мегатекс» в Константиновке Донецкой Народной Республики, было уничтожено до 80 польских наёмников.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град», — говорится в сообщении.

Также в районе Николаева было уничтожено более 300 украинских военных и иностранных наёмников, 35 единиц тяжёлого вооружения.