В России стартовало производство серийных ракет "Сармат"

Роскосмос приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат". Об этом сообщил в субботу гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, мы уже приступили к созданию серийных ракет", - заявил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам главы госкорпорации, первым новейшие ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае. Произойдет это до конца года.

Он добавил, что госкорпорация готовится ко второму пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", работы идут по графику. "Мы в графике, мы готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию "Сармата", где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком - Минобороны - моментах", - сказал Рогозин.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в Роскосмос), изготовителем является завод "Красмаш" (входит в Роскосмос). МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюсы.