В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии

Турция полностью готова к проведению новой военной операции на севере Сирии и может начать ее в любой момент. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Habertürk официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
"В течение трех-четырех последних лет мы осуществили три крупные операции на севере Сирии и ни у кого не спрашивали разрешения на их проведение. Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое", - заявил он, отметив, что операция не будет направлена против территориальной целостности арабской республики.
По словам Калына, Анкара в настоящее время не поддерживает политические контакты с Дамаском.
"Исходя из интересов национальной безопасности поддерживаются контакты на уровне наших спецслужб. За исключением этого, политических переговоров нет", - добавил он.
Эрдоган ранее заявлял, что основной целью планируемых действий в Сирии является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".
Местные СМИ сообщали, что в операции ожидается участие 50 тыс. турецких военнослужащих и 5 тыс. боевиков подконтрольной Анкаре так называемой Сирийской свободной армии. Как отмечалось, боевые действия позволят Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с ближневосточной страной и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.
В частности, как отмечала газета Hürriyet, будут освобождены захваченные шесть лет назад сирийскими "Силами народной самообороны" районы и расширены коридоры безопасности. Таким образом, местность на западном берегу Евфрата будет полностью зачищена от прокурдских сил, которые Анкара считает ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана. В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от Евфрата.