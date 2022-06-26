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1 час назад

В Турции заявили о готовности в любой момент начать военную операцию в Сирии

ТАССиещё 1

Турция полностью готова к проведению новой военной операции на севере Сирии и может начать ее в любой момент. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Habertürk официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В течение трех-четырех последних лет мы осуществили три крупные операции на севере Сирии и ни у кого не спрашивали разрешения на их проведение. Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое", - заявил он, отметив, что операция не будет направлена против территориальной целостности арабской республики.

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По словам Калына, Анкара в настоящее время не поддерживает политические контакты с Дамаском.

"Исходя из интересов национальной безопасности поддерживаются контакты на уровне наших спецслужб. За исключением этого, политических переговоров нет", - добавил он.

Эрдоган ранее заявлял, что основной целью планируемых действий в Сирии является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".

Местные СМИ сообщали, что в операции ожидается участие 50 тыс. турецких военнослужащих и 5 тыс. боевиков подконтрольной Анкаре так называемой Сирийской свободной армии. Как отмечалось, боевые действия позволят Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с ближневосточной страной и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.

В частности, как отмечала газета Hürriyet, будут освобождены захваченные шесть лет назад сирийскими "Силами народной самообороны" районы и расширены коридоры безопасности. Таким образом, местность на западном берегу Евфрата будет полностью зачищена от прокурдских сил, которые Анкара считает ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана. В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от Евфрата.

Армия,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,Свободная сирийская армия,
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