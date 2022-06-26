В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии

"В течение трех-четырех последних лет мы осуществили три крупные операции на севере Сирии и ни у кого не спрашивали разрешения на их проведение. Наш президент сказал, что операция может быть начата в любое время. В тот момент, когда нам поступит угроза, будет проведена оценка и сделано все необходимое", - заявил он, отметив, что операция не будет направлена против территориальной целостности арабской республики.