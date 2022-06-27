В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии

Анкара готова на сто процентов для проведения новой военной операции на севере Сирийской Арабской Республики. Она может начать военные действия в любой момент. Об этом объявил широкой аудитории в воскресенье в эфире TV-канала Haberturk Ибрагим Калын (Официальный представитель главы Турецеой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана). Про это также сообщил ТАСС.

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Как известно, этим государством на протяжении трёх-четырёх последних лет были осуществлены три большие боевые операции на севере Сирии. При этом Анкара ни у кого не спрашивала разрешения на их проведение.

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Реджеп Тайип Эрдоган поделился с заинтересованной общественностью о том, что операция может начаться в любое время. В тот момент, когда появится угроза Турции, будет проведена её оценка и сделано все нужное. Военная операция, по его словам, не будет направлена против территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

По словам Ибрагима Калына, Турция в данное время не поддерживает политические контакты с Дамаском. Но, исходя из интересов нацбезопасности, поддерживаются контакты на уровне спецслужб.

Реджеп Тайип Эрдоган раньше уже объявлял, что основной целью запланированных боевых действий в Сирийской Арабской Республике является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции “Источник мира”.

Местные средства массовой информации сообщали, что в операции ожидается участие 50 тысяч турецких военных и 5 тысяч боевиков подконтрольной этой стране (так называемая Сирийская свободная армия). Как отмечалось, боевые действия дадут возможность Анкаре обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией и минимизировать исходящие от соседней державы террористические угрозы.

К примеру, будут освобождены захваченные шесть лет назад сирийскими “Силами народной самообороны” регионы. Также будут расширены коридоры безопасности. Таким образом, местность на западном побережье Евфрата будет полностью зачищена от прокурдских сил. Как известно, их Турция считает ответвлением запрещенной в этой стране Рабочей партии Курдистана.