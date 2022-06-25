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1 час назад

Минобороны опубликовало видео работы вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники ВСУ

ТАССиещё 1

Чем уникален разведывательно-ударный вертолёт Ка-52
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало в субботу видеозапись работы вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ в ходе специальной военной операции", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в ходе специальной военной операции боевые вылеты совершались на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Воздушно-наземное прикрытие выполняли специальные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" с огневыми группами на борту. Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах.

При выполнении боевых вылетов летчики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений ВСУ. Авиационные удары производились кабрированием вертолетов для увеличения угла атаки с дистанции до 6 километров 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами "Вихрь".

Армия,Минобороны России,
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