Чем уникален разведывательно-ударный вертолёт Ка-52

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало в субботу видеозапись работы вертолетов Ка-52 по уничтожению бронетехники ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ в ходе специальной военной операции", - уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в ходе специальной военной операции боевые вылеты совершались на разведывательно-ударных вертолетах Ка-52 армейской авиации Западного военного округа. Воздушно-наземное прикрытие выполняли специальные вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" с огневыми группами на борту. Полеты по маршрутам выполнялись на малых и сверхмалых высотах.