Стало известно о госиспытаниях АПЛ спецназначения «Белгород»

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 (носитель ядерных беспилотников "Посейдон") в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

"Подлодка "Белгород" в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море, после их завершения состоится передача ее флоту, — заявил собеседник агентства.

Ранее в России началась подготовка к испытаниям полностью роботизированных быстроходных торпед "Посейдон" с борта их первого штатного носителя — АПЛ "Белгород". По сообщениям СМИ, в настоящее время атомный подводный крейсер впервые готовится выйти в море. 2М39 "Посейдон" представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес — около 100 т).