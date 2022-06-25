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1 час назад

ТАСС: носитель "Посейдонов" АПЛ спецназначения "Белгород" проходит госиспытания

Газета.Ru

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения "Белгород" проекта 09852 (носитель ядерных беспилотников "Посейдон") в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Стало известно о госиспытаниях АПЛ спецназначения «Белгород»
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

"Подлодка "Белгород" в настоящее время проходит государственные испытания в Баренцевом море, после их завершения состоится передача ее флоту, — заявил собеседник агентства.

Ранее в России началась подготовка к испытаниям полностью роботизированных быстроходных торпед "Посейдон" с борта их первого штатного носителя — АПЛ "Белгород". По сообщениям СМИ, в настоящее время атомный подводный крейсер впервые готовится выйти в море. 2М39 "Посейдон" представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес — около 100 т).

"Посейдон" настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные субмарины. К таковым относится атомная подводная лодка К-329 "Белгород" — пока единственный представитель проекта 09852.

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