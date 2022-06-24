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55 минут назад

Минобороны РФ раскрыло имена командующих группировками войск на Украине

Елена Прошина

Минобороны России впервые назвало имена командующих южной и центральной группировок войск, действующих на Украине. Ими оказались главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.

Минобороны впервые назвало командующих группировок войск на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Минобороны также сообщили, что группировке войск «Центр» 24 июня удалось блокировать город Лисичанск на Украине с юга. За пять последних дней соединение освободило 11 населенных пунктов, в частности, такие крупные, как Лоскутовка, Мирная долина и Устиновка.

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В свою очередь южная группировка завершила разгром окруженных в «Горском котле» ВСУ. Российские войска вместе с подразделениями Народной милиции ЛНР освободили населенные пункты Горское и Золотое.

Отметим, что ранее в 2017-2019 годах Суровикин и Лапин также командовали группировками РФ в Сирии.

Армия,Александр Лапин,Сергей Суровикин,Минобороны России,
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