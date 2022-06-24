Раскрыто число сдавшихся в плен под Лисичанском бойцов ВСУ

«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину (поселок в 17 км от Лисичанска — прим. «Ленты.ру») в Лисичанск. Погибших в разы больше», — сообщил он.