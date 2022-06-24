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24 минуты назад

Раскрыто число сдавшихся в плен под Лисичанском бойцов ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Около 600 украинских боевиков, среди которых есть и раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском. Об этом ТАСС рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

Раскрыто число сдавшихся в плен под Лисичанском бойцов ВСУ
Фото:  Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

«Я полагаю, что не более 600 человек [сдались в плен под Лисичанском], это с ранеными, большая часть убежала в рассыпную через Мирную Долину (поселок в 17 км от Лисичанска — прим. «Ленты.ру») в Лисичанск. Погибших в разы больше», — сообщил он.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Представитель ведомства уточнил, что Южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.

Минобороны впервые назвало командующих группировок войск на Украине

В Минобороны также сообщили, что группировки войск Центр Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. Он отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

Армия,В мире,Виталий Киселев,Сергей Суровикин,
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