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20 минут назад

Путин предупредил о хранящихся в Европе ядерных боезарядах США

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе хранится 200 ядерных тактических боезарядах США, в связи с чем необходимо обеспечить безопасность России и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путин предупредил о хранящихся в Европе ядерных боезарядах США
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в основном ядерное оружие представлено атомными бомбами, которые находятся на территории шести стран-членов НАТО. Для их применения приготовлено 275 самолетов, добавил глава государства.

«Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны», — сказал он.

Путин ответил на просьбу Лукашенко зеркально отреагировать на агрессию НАТО

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила в отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием. По ее словам, Россия действует исключительно из политики сдерживания конфликта. Также Захарова считает, что спровоцировали нынешнюю кризисную ситуацию страны НАТО, которые провозгласили себя «ядерным альянсом».

Армия,Политика,Ядерное оружие,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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