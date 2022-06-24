Генштаб Франции ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ CAESAR

Штаб французской армии попытался оправдаться после сообщений о захвате Россией их самоходных артиллерийских установок CAESAR на Украине, но не смог привести никаких доказательств, опровергающих эту информацию, тем самым допустив ее вероятность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Indépendant.

Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

Ранее, 23 июня, французский политик Режис Кастельно в своем Twitter заявил, что две САУ CAESAR оказались захвачены «целыми и невредимыми» российскими войсками и находятся на «Уралвагонзаводе» для изучения возможного повторного проектирования. Позже компания в Telegram-канале подтвердила данную информацию, попросив Кастельно поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за «подаренные установки».

В «Уралвагонзаводе» назвали технику «так себе, но в хозяйстве пригодится», а также пообещали ее «разобрать».

Издание Indépendant со ссылкой на слова представителя генштаба французской армии в свою очередь заявило, что «штаб полностью опровергает эту информацию», но никаких данных подтверждающих это в сообщении не привело.