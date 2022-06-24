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1 час назад

Генштаб Франции ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ CAESAR

Елена Прошина

Штаб французской армии попытался оправдаться после сообщений о захвате Россией их самоходных артиллерийских установок CAESAR на Украине, но не смог привести никаких доказательств, опровергающих эту информацию, тем самым допустив ее вероятность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Indépendant.

Генштаб Франции ответил на благодарность Уралвагонзавода за САУ CAESAR
Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleU.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle

Ранее, 23 июня, французский политик Режис Кастельно в своем Twitter заявил, что две САУ CAESAR оказались захвачены «целыми и невредимыми» российскими войсками и находятся на «Уралвагонзаводе» для изучения возможного повторного проектирования. Позже компания в Telegram-канале подтвердила данную информацию, попросив Кастельно поблагодарить президента Франции Эммануэля Макрона за «подаренные установки».

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

В «Уралвагонзаводе» назвали технику «так себе, но в хозяйстве пригодится», а также пообещали ее «разобрать».

Издание Indépendant со ссылкой на слова представителя генштаба французской армии в свою очередь заявило, что «штаб полностью опровергает эту информацию», но никаких данных подтверждающих это в сообщении не привело.

Известно, что в общей сложности Франция отправила на Украину 18 единиц CAESAR.

Армия,В мире,Эммануэль Макрон,Генштаб,Уралвагонзавод,
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