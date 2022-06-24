США признали военные успехи России в Донбассе

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация. (...) Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы (...) посмотреть на стратегический уровень», — сказал он в ходе пресс-конференции в Берлине.