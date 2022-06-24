США передадут Украине новую партию дальнобойных РСЗО

«Первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще четыре установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца. Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители Минобороны», — передает CNN.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России.

США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Последний пакет военной помощи Украине включал в себя вооружение на 450 млн долларов, пишет RT. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой для самой Украины и всей Европы, сообщает телеканал 360.