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35 минут назад

США передадут Украине новую партию дальнобойных РСЗО

Ura.Ru

В середине июля США намерены передать Украине новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает телеканал CNN.

США передадут Украине новую партию дальнобойных РСЗО
Фото:  U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

«Первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще четыре установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца. Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители Минобороны», — передает CNN.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Последний пакет военной помощи Украине включал в себя вооружение на 450 млн долларов, пишет RT. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой для самой Украины и всей Европы, сообщает телеканал 360.

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