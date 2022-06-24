США передадут Украине новую партию дальнобойных РСЗО

В середине июля США намерены передать Украине новую партию Ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Первую партию из четырех РСЗО уже передали Украине, еще четыре установки HIMARS будут доставлены к середине следующего месяца. Все обещанные ракетные системы будут на Украине к середине июля, сообщили представители Минобороны», — передает CNN.
Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине РСЗО, способных атаковать цели на большие расстояния. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для атак на территорию России.
США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Последний пакет военной помощи Украине включал в себя вооружение на 450 млн долларов, пишет RT. В МИД РФ заявили, что поставки оружия являются угрозой для самой Украины и всей Европы, сообщает телеканал 360.