В Казахстане заметили новую версию «Града»

На улицах Алма-Аты заметили модернизированную версию реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Усовершенствованную машину на шасси КамАЗ разработали в Казахстане. Фотографию РСЗО опубликовал Telegram-канал Dambiev. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Telegram-канал Dambiev Telegram-канал Dambiev

В основе РСЗО лежит шасси полноприводного грузовика КамАЗ с бронированной кабиной и местом для установки пулемета. Машина развивает скорость до 90 километров в час по шоссе, а запас хода составляет 500 километров.

Отмечается, что система полностью автоматизирована. РСЗО получила современную систему управления огнем со спутниковой навигацией. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров.

Базовую версию РСЗО «Град» калибра 122 миллиметра приняли на вооружение Советской Армии в 1963 году. Боевая машина системы построена на шасси Урал-375Д. Артиллерийская часть РСЗО получила 40 направляющих для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами.

В мае стало известно, что Чехия передала Украине РСЗО RM-70, которые являются чехословацкой версией советской системы «Град».