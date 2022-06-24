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18 минут назад

Подлодка «Иркутск» вернется в состав флота в 2023 году

Lenta.ru

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вернется в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. Боевые возможности лодки вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

Подводная лодка «Иркутск» вернется в состав Тихоокеанского флота
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

«АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ вернется после модернизации в состав ТОФ в конце 2023 года. В настоящее время подлодка находится на заводских ходовых испытаниях», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил, что субмарина сможет нести 48 противокорабельных ракет «Оникс» и крылатых ракет «Калибр-ПЛ». До передачи Военно-морскому флоту лодка выполнит пуски ракет.

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