Подводная лодка «Иркутск» вернется в состав Тихоокеанского флота

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вернется в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. Боевые возможности лодки вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.
«АПЛ "Иркутск" проекта 949АМ вернется после модернизации в состав ТОФ в конце 2023 года. В настоящее время подлодка находится на заводских ходовых испытаниях», — сообщил он.
Собеседник агентства добавил, что субмарина сможет нести 48 противокорабельных ракет «Оникс» и крылатых ракет «Калибр-ПЛ». До передачи Военно-морскому флоту лодка выполнит пуски ракет.