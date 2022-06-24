Подводная лодка «Иркутск» вернется в состав Тихоокеанского флота

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949АМ «Антей» вернется в состав Тихоокеанского флота в конце 2023 года. Боевые возможности лодки вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.